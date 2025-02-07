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Şarampole devrilen otomobildeki Lina bebekten kahreden haber

Şarampole devrilen otomobildeki Lina bebekten kahreden haber
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Konya'nın Ereğli ilçesinde bir otomobil şarampole devrildi. Kazada 6 aylık Lina bebek hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Adana-Aksaray kara yolu Zengen Mahallesi yakınlarında Kadri Narin (55) idaresindeki 06 ECC 921 plakalı otomobil şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

LİNA BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü ile araçtaki Abdullah Aytekin (26), Çiğdem Aytekin (35), 6 aylık Lina Aktekin ve Müyesser Narin (51) yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Lina bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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