Ereğli'de Dolu Yağışı ve Su Taşkınları
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan dolu yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Dolu sonrası gelen sağanak yağış, rögarlarda su taşkınlarına neden oldu ve ekipler tıkanıklığı açmak için çalışmalara başladı. Sürücüler, yolların göle dönmesi sebebiyle zor anlar yaşadı.
EREĞLİ'DE DOLU ETKİLİ OLDU, CADDELERİ SU BASTI
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de dolu yağışı etkili oldu. Sokakta doluya yakalananlar kısa süreli panik yaşarken, çevrede beyazlıklar oluştu. Dolu yerini sağanak yağışa bırakınca da bazı sokaklarda rögarlardan su taşkını meydana geldi. Ekipler tıkanıklığı açmak için çalışma başlattı. Yollar göle dönünce sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Haber-Kamera: Sinan Kabatepe/Ereğli (ZONGULDAK)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel