Ereğli Belediyesi Kuzukuyu Mahallesinde Soğuk Asfalt Çalışmalarını Sürdürüyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, Kuzukuyu Mahallesinde soğuk asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun göreve gelmesi ile birlikte yol çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor. Yol sorununu çözmek için sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde Ereğli Belediyesinin son adresi Kuzukuyu Mahallesi oldu. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, mahallede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

"Bir insan memleketini seviyorsa gecesinde gündüzünde adam gibi hizmet eder"

Başkan Oprukçu yaptığı açıklamada, "Kuzukuyu Mahallesine şükürler olsun suyuyla bayram yaptırmıştık. Rabb-ül Alemin lütfetti, imkanlarımızı kullanmaya devam ediyoruz. 5 km'lik bir asfaltla ikinci bayramı yaptırıyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin, kaza, bela vermesin. Çalışma arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin. Bir an önce burayı bitireceğiz ve bundan sonra da yapacak yerlerimiz var, hızlı bir şekilde asfalt çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vicdan sahibi her insanın bu kadar imkansızlık içerisinde takdir ettiği bir tabloyu yaşıyoruz. Yoğun bir asfalt çalışması yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Asfaltsız sokağımız, yolumuz kalmasın istiyoruz. Bu memleketi huzura kavuşturacak her hizmeti yapmaya devam edeceğiz. Bir insan memleketini seviyorsa gecesinde gündüzünde adam gibi hizmet eder. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun dediğimiz günden beri riyasız olarak andımızı yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Destek olan herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kuzukuyu Muhtarı Şaban Karpuzcu ve mahalle sakinleri Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'ya teşekkür ederek asfaltın başlaması dolayısıyla kurban kesti. - KONYA