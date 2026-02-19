Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak Karadeniz Ereğli Belediyesi, ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık dağıtıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yemeklerin 27 yıldır ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırıldığını belirtti.

Posbıyık, tespit edilen bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine sefer taslarıyla yemeklerin ulaştırıldığını aktararak, oluşturulan 50 kişilik ekibin belediyeye ait 4 araçla iftarlıkları teslim ettiğini kaydetti.

İlk etapta 450 aile olmak üzere 1250 kişinin tespit edildiğini ve müracaatların devam ettiğini bildiren Posbıyık, "Menülerimiz zengin, her gün değişiyor. Haftada bir defa menüye tatlı ilave ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da destek geliyor. Bazıları pirinç, nohut, kuru gıda yardımında bulunuyor, bazıları da nakit yardımı yapıyor. Hayırsever vatandaşlarımızın zekat, sadaka ve filtrelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Posbıyık, ayrıca ihtiyaç sahibi 1000 aileye de gıda kolisi dağıtımının gerçekleştirileceğini bildirdi.

BAKKA personeline ilk yardım eğitimi verildi

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), kurumsal kapasitesini güçlendirmek, personelin afet ve acil durumlara hazırlığını artırmak amacıyla ilk yardım eğitimi programı düzenledi.

BAKKA hizmet binasında görev yapan personellerin katılımıyla gerçekleştirilen programda, İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Derya Kayınova, Hakan Ayan ve Musa Yılmaz tarafından eğitim verildi.

Programda, temel ilk yardım, boğulma, tıkanma, bilinç bozuklukları, şok, koma, zehirlenme gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim verildi.