'Ava gidiyorum' diyerek evinden çıkan güvenlik görevlisinden haber alınamadı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 'ava gidiyorum' diyerek evinden çıkan güvenlik görevlisi Mustafa Uçar için jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Ailesi, Uçar'dan haber alamayınca devreye girdi.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde evinden 'ava gidiyorum' diyerek çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ereğli Adliyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Mustafa Uçar (31) için arama çalışması başlatıldı.

Alaplı ilçesi Çengelli köyünde oturan Mustafa Uçar, saat 16.00 sıralarında 'ava gidiyorum' diyerek evinden çıktı. Bir daha kendisinden haber alamayan ailesi, jandarmadan yardım istedi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri köy halkı ile birlikte orman içinde arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri de çalışmalara destek verdi. Mustafa Uçar'ı arama çalışmaları sürüyor.

