Haberler

Erdoğan: İnsani yardımda dünya lideriyiz

Erdoğan: İnsani yardımda dünya lideriyiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü mesajında Türkiye'nin milli gelire oranla en fazla yardım yapan ülke olduğunu vurguladı; Gazze başta olmak üzere mazlumlara yardımın süreceğini belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'nin milli gelirine oranla dünyada en fazla insani yardımda bulunan ülke konumunu sürdürdüğünü belirterek, "Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmayı, mazlum ve mağdurlara umut olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Dünya İnsani Yardım Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tarihimizden ve kadim medeniyet değerlerimizden aldığımız güçle bu siyaset üstü meselede herkese örnek olmayı, dünyanın milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkesi konumunda bulunmayı sürdürüyoruz. 300 milyondan fazla insanın en temel ihtiyaçlardan yoksun olması, türlü zorluklar içerisinde hayat mücadelesi vermesi tüm dünyayı sorumluluk almaya çağıran bir hakikat olarak karşımızda durmaktadır.

Mazlumların, yetimlerin, çaresizlerin, muhtaçların yardımına koşmak, kimsesizlerin kimsesi olmak dinimizin bizlere emridir. Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz. Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmayı, mazlum ve mağdurlara umut olmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
İstanbul'da gece 50'ye yakın deprem oldu! Üç uzman aynı soruya yanıt verdi

İstanbul gece beşik gibi sallandı! Uzmanlardan uyarı var
Trump, İran'a yönelik 'eşi benzeri görülmemiş ekonomik operasyon' ilan etti

Trump'tan yeni adım! "Benzeri görülmemiş operasyon" diyerek duyurdu
Netanyahu’dan Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit: Mesajı duymadılar, daha iyi anlamalarını sağladık

Netanyahu’dan Türkiye’ye küstah tehdit! O saldırı sözde mesajmış
İran'dan Trump'ı küplere bindirecek rest: Kaliforniya'yı kendi toprakları ilan ettiler

İran, ABD'nin can damarını kendi toprağı ilan etti
Saç örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu

Saç örme eylemine katılmıştı: Desteği, genç hemşireye pahalıya patladı
Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı

Kanlı baskın! Ekmek yedikleri yerde koca bir aileyi yok etti
Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt arasında 18,9 milyon liralık para trafiği

Cemal Enginyurt ve oğlu arasında milyonlarca liralık para trafiği
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Alihan Kuriş’in Arden Gıda’yı veraset hukukuna aykırı şekilde ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı

Alihan Kuriş’in milyonluk miras oyunu ortaya çıktı