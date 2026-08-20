Erdoğan: İnsani yardımda dünya lideriyiz

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'nin milli gelirine oranla dünyada en fazla insani yardımda bulunan ülke konumunu sürdürdüğünü belirterek, "Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmayı, mazlum ve mağdurlara umut olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Dünya İnsani Yardım Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tarihimizden ve kadim medeniyet değerlerimizden aldığımız güçle bu siyaset üstü meselede herkese örnek olmayı, dünyanın milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkesi konumunda bulunmayı sürdürüyoruz. 300 milyondan fazla insanın en temel ihtiyaçlardan yoksun olması, türlü zorluklar içerisinde hayat mücadelesi vermesi tüm dünyayı sorumluluk almaya çağıran bir hakikat olarak karşımızda durmaktadır.

Mazlumların, yetimlerin, çaresizlerin, muhtaçların yardımına koşmak, kimsesizlerin kimsesi olmak dinimizin bizlere emridir. Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz. Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmayı, mazlum ve mağdurlara umut olmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA