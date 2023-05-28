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Erdoğan: Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum

Güncel Haberler

Son dakika! Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti" dedi.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için bugün tekrar sandık başına gitti.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

Sandıkların kapanmasıyla birlikte seçimlerde yarışan iki adaydan biri olan Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs Seçimi Seçim 2023 Güncel Haberler Son Dakika

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