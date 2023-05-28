Erdoğan: Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum

Son dakika! Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti" dedi.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için bugün tekrar sandık başına gitti.

OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Sandıkların kapanmasıyla birlikte seçimlerde yarışan iki adaydan biri olan Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"ŞİMDİ MİLLETİMİZİN İRADESİNİ KORUMA VAKTİ"

Erdoğan, "Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti" ifadelerini kullandı.