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Erdoğan ve Sánchez Türkiye-İspanya İlişkilerini Görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sánchez ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye-İspanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdi.

(ANKARA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sánchez ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye-İspanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra uluslararası gündemdeki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Görüşmede Erdoğan'ın, İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki başarısı dolayısıyla Sánchez'i tebrik ettiği aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşanan zorluklar arasında İspanya'nın şampiyonluğunun ardından Filistin halkının gösterdiği sevincin anlamlı olduğunu ifade etti.

Erdoğan, İspanya'nın Filistin konusunda sergilediği tutumun dünya genelinde futbol taraftarları tarafından da karşılık bulduğunu belirtti. Ayrıca Sánchez'i NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında 2027 yılı başında Sánchez'i yeniden Türkiye'de misafir etmekten memnuniyet duyacağını söyledi.

Kaynak: ANKA
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