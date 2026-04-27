Erdoğan'dan Ziraat Bankkart'a Şampiyonluk Tebriği

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SMS Grup Efeler Ligi'nde üst üste 5'inci kez şampiyon olan Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "SMS Grup Efeler Ligi'nde üst üste 5'inci kez şampiyon olan Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nı yürekten tebrik ediyor, 15-16 Haziran'da oynayacağı CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü finalinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

