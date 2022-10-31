Erdoğan, eşcinsel evliliği yasallaştıran Meksika'yı işaret etti: Bizde de bu çalışmayı yürütenler var, karşısında duracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı'nda anayasa değişikliğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Meclis'e gelecek teklifle başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken, sapkın akımlar tarafından tehdit edilen aile müessesesini de korumayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı. Meksika'yı işaret ederek eşcinsel evliliklerin yasallaşmasına sert tepki gösteren Erdoğan, "Ülkemizde de bu çalışmayı yürütenler var ama biz sonuna kadar karşısında duracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçe müftüleri istişare toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, önceki gün alınan kararla Meksika'nın tamamında eşcinsel evliliğe izin verilmesini örnek göstererek, şunları söyledi:

İNSANLIK İRTİFA KAYBEDİYOR

"Dünyanın içinde bulunduğu zor süreç, İslam'ın hayat veren ilkelerini ortaya koyuyor. İnsanlık onca imkana rağmen manevi bakımdan giderek daha fazla irtifa kaybediyor. Materyalist ideolojiler, sosyal açılardan felakete sürüklüyor. Bunun işaretlerine pek çok alanda şahit oluyoruz. Kimi Batılı ülkeler uyuşturucu kullanımının, kadına şiddetin en çok görüldüğü yerlerdir. Kadına yönelik şiddet ile çocuklara yönelik suçlar, bu ülkelerin sicilinin belki de en kötü olduğu konulardır.

SAPIKLIK, AHLAKSIZLIK, ÇARPIK İLİŞKİLER

Toplum birkaç marjinalin adeta oyuncağı haline dönüşmektedir. Sapıklık, ahlaksızlık ve çarpık ilişkiler bilinçli şekilde özendirilmektedir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran ne kadar değer varsa küresel odakların desteğiyle yok ediliyor.

BENZER SIKINTILARI BİZ DE YAŞAYABİLİRİZ

Kendi değerlerine karşı küstah içimizden mankurtlar kabul etmese de gerçekler apaçık ortadadır. Şimdiden harekete geçip vakitlice önlem almazsak ileride benzer sıkıntıları bizim de yaşamamız kuvvetle muhtemeldir. Bu değişiklik önerisiyle bir yandan başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken diğer yandan da aile müessesini korumayı hedefliyoruz. Aile kurumuyla alakalı özellikle 140 bini aşan siz değerli hocalarıma büyük görev düşüyor. Sadece cami değil, özellikle minderden sürekli olarak her cuma bunu işlemeniz öyle zannediyorum ki bizler için vazgeçilmez bir görevdir.

GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ MİLLET

Milyonlar sizi sürekli dinlemekte, ve sizden onlara yapılan çağrı özellikle aile kurumumuzu güçlendirmenin en önemli nasihat mekanizması olacaktır. Güçlü aile, güçlü millet. Güçlü aileleri kurduğumuz anda milletimiz güçlenecektir.

Meksika'da tamamıyla bu sapkın süreç yasal olarak zemine oturtulmuş. Değerli kardeşlerim ülkemizde de bu çalışmayı yürütenler var mı? Var. Ama bizler bu çalışmaların karşısında sonuna kadar dimdik duracağız. Ve bu Müslüman topluluğu birilerine yedirmeyeceğiz. İnşallah TBMM'deki akıl, vicdan ve feraset sahibi tüm milletvekillerimizin güçlü desteğiyle bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum."