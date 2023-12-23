Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü Programı'nda konuştu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda konuştu.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Irak'ın Kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize mevladan acil şifalar temenni ediyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet, makamları ali olsun. Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmamış, bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. Pençe Harekatı bölgesiyle Suriye'nin Kuzeyi'nde şimdiye kadar 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terörü kaynağında kurutma, bu stratejimizi uygulamayı son terörist bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye ne pahasına olursa olsun Irak'ın veya Suriye'nin Kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir. Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız. Hem eli kanlı caniler hem de bölcüü örgüte destek verenler bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını er ya da geç anlayacaklardır. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan tüm güvenlik güçlerimize yüce Allah'tan muvafakiyetler niyaz ediyorum. Rabbim kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin diyorum" ifadelerini kullandı.

"TOPLAMDA 350 BİN KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün, İstanbulumuzu depreme hazırlama noktasında tarihi nitelikte adımları eş zamanlı olarak atmanın gururunu yaşıyoruz. Nisan ayında şehrimizin en acil ihtiyaçlarından olan kentsel dönüşümle ilgili özgün bir projeyi kamuoyumuzla paylaşmıştık. Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden adını verdiğimiz kampanyamıza İstanbullu kardeşlerimiz çok yoğun teveccüh gösterdi. Kampanyaya bugüne kadar 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Yarısı Bizden kampanyasıyla toplamda 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Her bağımsız bölüm için toplamda 1 buçuk milyon liralık destek vereceğiz. Bunun 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecektir. Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecektir. Kalan yıllarda kredi maliyet oranı TEFE'nin yarısı kadar olacak. Vatandaşımız alacağı 1 buçuk milyon liralık destekle, inşallah evini yapacak, yeni yuvasında huzurlu, güvenli, mutlu bir şekilde oturacaktır. Kamoanyamıza başvurup yüzde 100 anlaşmaya varan bağımsız bölüm sayısı 71 bini aştı. Yine başvuru yapıp yüzde 50 ve üzerinde mutabakat oluşan bağımsız bölüm sayısı ise 158 bine ulaştı. Bu insanlarımız da aralarındaki pürüzleri giderip anlaşma sağlayabilirse kampanyadan faydalanma imkanına kavuşacaklardır. 100 binadaki 500 insanımızla ilk sözleşmelerini imzalayacağız. Toplamda 350 bin konutu dönüştürmeyi amaçlayan yarısı bizden kampanyasını Bismillah diyerek fiilen başlatmış olacağız" diye konuştu.