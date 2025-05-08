Erdemli'de Trafik Haftası Etkinliği: Sürücülere Limonata İkramı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerince sürücülere limonata ikramında bulunuldu.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Trafik Haftası kapsamında polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte sürücüleri durdurarak trafik kurallarıyla ilgili bilgiler veren ekipler limonata ikramında bulundu.

Ayrıca çocuklara da çikolata, düdük ve balon hediye edildi.

Etkinliğe, Kaymakam Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Kara da katıldı.