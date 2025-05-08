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Erdemli'de Trafik Haftası Etkinliği: Sürücülere Limonata İkramı

Erdemli'de Trafik Haftası Etkinliği: Sürücülere Limonata İkramı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte polis ve jandarma ekipleri sürücülere limonata ikram etti, çocuklara ise çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerince sürücülere limonata ikramında bulunuldu.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Trafik Haftası kapsamında polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte sürücüleri durdurarak trafik kurallarıyla ilgili bilgiler veren ekipler limonata ikramında bulundu.

Ayrıca çocuklara da çikolata, düdük ve balon hediye edildi.

Etkinliğe, Kaymakam Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Kara da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel
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