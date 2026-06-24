Mersin'de 10 Katlı Apartmanda Yangın Panik Yarattı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde 10 katlı bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde bulunan Emin Dölek Apartmanı'nın 3'üncü katındaki bir dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden ev sakinleri hızla dışarı çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının diğer dairelere sıçramasını önledi. Yoğun çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken, apartman sakinleri tedbir amacıyla bina dışına tahliye edildi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıktığı dairede maddi hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı