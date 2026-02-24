Haberler

Erdemli'de ilkokul öğrencileri harçlıklarıyla ramazan kolileri hazırladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde ilkokul öğrencileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için ramazan kolileri hazırladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde ilkokul öğrencileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için ramazan kolileri hazırladı.

Şehit Celil Mutlu İlkokulu'nun 1. sınıf öğrencileri, "Ramazan Paylaşmaktır" projesi kapsamında harçlıklarını biriktirdi.

Öğrenciler, öğretmenlerin rehberliğinde aldıkları gıda paketlerinden ramazan kolileri hazırladı.

Koliler, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: AA
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz

Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında

Bütün dünya dünkü maçı konuşuyor! Tek bir noktaya dikkat çektiler