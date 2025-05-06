Erdemli'de Güneşli Hava ile Denizde Keyif Zamanı
Mersin'in Erdemli ilçesinde vatandaşlar ve turistler, 24 derece hava sıcaklığında denizde yüzerek güzel bir gün geçirdi. Kızkalesi'nde kumsalda güneşlenenler ve sahilde yürüyüş yapanlar, sıcak havanın tadını çıkardı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ve turistler, denizde yüzerek vakit geçirdi.
Kentin önemli turizm merkezlerinden Kızkalesi'nde hava sıcaklığı 24 dereceyi buldu, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece ölçüldü.
Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar ve turistler, kumsalda güneşlendi.
Ziyaretçilerden bazıları denizde yüzdü, bazıları da sahilde yürüyüş yaptı.
Denize giren bir grup genç de top oynadı.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel