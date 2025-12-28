Haberler

Mersin'de aralık sonunda deniz keyfi

Mersin'de aralık sonunda deniz keyfi
Güncelleme:
Mersin'in Erdemli ilçesinde tatilciler, aralık ayında denize girmenin tadını çıkarıyor. Hava sıcaklıklarının 15, deniz suyu sıcaklıklarının ise 18 derece ölçüldüğü bölgede, ziyaretçiler Kızkalesi'nin keyfini yaşıyor.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde tatilciler, aralık ayı sonunda denize girmenin keyfini çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Erdemli ilçesinde hava sıcaklığı 15, deniz suyu sıcaklığı 18 derece ölçüldü. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızkalesi, aralık ayının sonunda tatilcileri ağırlamayı sürdürdü. Toros Dağları'nın yüksek kesimleri ilk beyazına bürünürken, sahil şeridinde yer alan dünyaca ünlü turizm merkezlerinde vatandaşlar denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

'MERSİN'DEN KOPAMIYORUZ'

İstanbul'dan kente gelen Fatma Ata, "Normalde İstanbul'da yaşıyoruz ama Mersin'den kopamıyoruz. Mersin'de yaz bitmiyor. Kızkalesi'ni çok seviyoruz. Denizi, kumsalı harika" dedi.

Adana'dan gelen Efe Düzdal da güzel havanın tadını denize girerek çıkarttıklarını söyledi.

'MİSAFİRLERİMİZİ BEKLİYORUZ'

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop ise "Aralık ayının sonlarına geldik 2026'ya giriyoruz. Türkiye'nin birçok şehrinde kar varken misafirlerimiz Kızkalesi'nde denize giriyor. Bu Mersin'de yaşamanın ayrıcalıklarından bir tanesi. Yılın 300 günü insanlar rahatlıkla denize girebiliyor. Bölgemizdeki herkesi Kızkalesi'ne bekliyoruz" diye konuştu.

