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Erdemli Belediye Başkanı, Özgecan Aslan'ın Mezarı'nı Ziyaret Etti

Erdemli Belediye Başkanı, Özgecan Aslan'ın Mezarı'nı Ziyaret Etti
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Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve Kadın Danışma Merkezi ekipleri, Özgecan Aslan'ın mezarını ziyaret ederek karanfil bıraktı ve şiddete karşı durduklarını ifade etti.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve Kadın Danışma Merkezi ekipleri, 11 Şubat 2015'te öldürülen Özgecan Aslan'ın mezarını ziyaret etti.

Belediyenin açıklamasına göre, Kara ve beraberindeki kadınlar, 19 yaşındayken öldürülen Aslan'ın Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki mezarına karanfil koydu, dua etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kara, "Şiddetin her türlüsüne karşıyız ve 'şiddete hayır' diyoruz. Kadın Danışma Merkezi aracılığıyla bu konuda birçok çalışma yapıyoruz. Her zaman kadınlarımızın yanındayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel
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