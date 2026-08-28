Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı'ndan Saral'ın açıklamasına olumlu yorum

Haber : Hilal ACAR - Gökdeniz CAN / Kamera: Tunahan GÜLER

(ANKARA) - Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın paylaşımına ilişkin, "Bizim için gayet olumlu bir açıklama" dedi. Ankara Valisi Yakup Canpolat ile gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili de Çerçioğlu, "Biz muhatap bulamamaktan şikayetçiydik, biraz yumuşama olduğunu gördük çok mutluyuz bu konuda" diye konuştu.

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit aileleri ve er gazilerin, rütbe ayrımı yapılmaksızın eşit özlük haklarına sahip olma talebiyle başlattıkları oturma eylemi devam ediyor. Eylemlerinin 47'nci gününü Kurtuluş Parkı'nda geçiren gazilere çok sayıda vatandaş destek veriyor.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın dün sosyal medya hesabından gazilere ilişkin yaptığı paylaşıma yönelik, "Bizim için gayet olumlu bir açıklama. Devletin yumuşak yüzünü, şefkatli elini gazilerimizin, şehit ailelerimizin hissetmesi gerektiğini söyledi. Biz zaten ilk başından beri bunu söylüyorduk. Biz muhatap alınmamaktan problem yaşıyorduk. Sayın Oktay Saral'a bu konuda çok teşekkür ediyorum. Bizim için olumlu bir açıklamaydı. İnşallah bunun devamı gelir" dedi.

Gaziler, dün Ankara Valisi Yakup Canpolat ile makamında bir görüşme gerçekleştirdi. Çerçioğlu, görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"Vali Bey de sizin için çalışmalar yapılacak anlamında bir şey söyledi. Orada Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık vardı. O, Genelkurmay Başkanı'yla görüştüğünde, 1990 ve 2000 yılları arasında birlikte mücadele ettiğimiz arkadaşlarımıza haksızlık ettik. Bunların düzeltilmesi için elimizden geleni yapacağız meyanında bir açıklamalar duyduk. Valinin huzurunda biz Genelkurmay Başkanı'ndan birebir duymadık, Mustafa Işık Bey'in beyanına göre. Güzel, biz bu ülkenin vatandaşıyız. Bizim dediği gibi sağın, solun ya da şu partinin, bu partinin gazileri değiliz. Biz bu ülkenin ortak değerleriyiz. Sağ olsunlar, biz bir muhatap bulamamaktan şikayetçiydik. Bize birebir ulaşan olmasa da en azından biraz yumuşama olduğunu gördük. Çok mutluyuz bu konuda."

Er şehit aileleri ve gazilerin eylemi Kurtuluş Parkı'nda devam ediyor.

Kaynak: ANKA