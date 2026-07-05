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Şair Erdem Bayazıt, vefatının 18. yılında kabri başında anıldı

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Türk edebiyatının önemli şairlerinden Erdem Bayazıt, vefatının 18. yılında Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen programla anıldı. TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Bayazıt'ın şairliğinin yanı sıra fikir ve medeniyet insanı olduğunu vurguladı.

Türk edebiyatının önemli şairlerinden Erdem Bayazıt, vefatının 18. yılında Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ile Medeniyet Sanat ve Araştırmaları Merkezi (MASSAM) tarafından Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen programla anıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma programında, Bayazıt ile vefat eden kültür ve edebiyat insanları için dua edildi.

Programda konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Bayazıt'ın yalnızca usta bir şair ve edebiyatçı değil, aynı zamanda fikir ve medeniyet insanı olduğunu belirtti.

Bayazıt'ın şiiri kadar şahsiyeti, istikameti ve mücadelesiyle de milletin gönlünde müstesna bir yer edindiğini ifade eden Bıyıklı, "Şiirini hakikatin ve davasının hizmetine vermiş, ömrünü milletine, ümmetine ve değerlerine adamış öncü bir şahsiyetti." dedi.

Bıyıklı, Bayazıt'ın eserleriyle, yetişmesine katkı sunduğu nesillerle ve örnek hayatıyla bugün de yol göstermeye devam ettiğine işaret ederek, şairin ümmetin meselelerini kendi meselesi olarak gören mütefekkir bir isim olduğunu söyledi.

Bayazıt'ın kurucuları arasında yer aldığı Mavera dergisinin edebiyat ve düşünce dünyasında yeni bir neslin yetişmesine öncülük ettiğini aktaran Bıyıklı, 1980 yılında gerçekleştirdiği Afganistan yolculuğunun ise daha sonra kaleme aldığı "İpek Yolunda Afganistan" adlı eserine ilham verdiğini kaydetti.

Büyük şahsiyetleri anmanın en güzel yolunun onların eserlerini okumak, fikirlerini yaşatmak ve emanet ettikleri medeniyet ülküsünü gelecek nesillere aktarmak olduğunu dile getiren Mahmut Bıyıklı, Bayazıt'ın bıraktığı mirasın bugün de önemini koruduğunu ifade etti.

Erdem Bayazıt'ın oğlu Ökkeş Yusuf Bayazıt da babasının unutulmamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, programa katılanlara teşekkür etti.

Babasını rahmet, hasret ve özlemle andıklarını belirten Bayazıt, bu tür vefa programlarının hem aileleri hem de gelecek nesiller açısından büyük anlam taşıdığını söyledi.

Anma programı, yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Mustafa Tunçer
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