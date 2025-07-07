Erdek'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

Balıkesir'in Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

S.D. yönetimindeki 34 DOJ 679 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen E.H. idaresindeki 34 KGH 522 plakalı araç çarpıştı. Kazada her iki araçtaki 5 kişi yaralandı, araçlarda büyük hasar oluştu.

Yaralılar, Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 2 kişi ileri tetkik için Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.