Erdek'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

Erdek'te Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Ocaklar Mahallesi'nde meydana gelen kafa kafaya çarpışmada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

S.D. yönetimindeki 34 DOJ 679 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen E.H. idaresindeki 34 KGH 522 plakalı araç çarpıştı. Kazada her iki araçtaki 5 kişi yaralandı, araçlarda büyük hasar oluştu.

Yaralılar, Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 2 kişi ileri tetkik için Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel
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