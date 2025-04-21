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Erdek'te Tarihi Eser Operasyonu: 148 Sikke ve Silah Ele Geçirildi

Erdek'te Tarihi Eser Operasyonu: 148 Sikke ve Silah Ele Geçirildi
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen operasyonda 148 tarihi eser ve çok sayıda silah ele geçirildi. M.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 148 adet sikke ve obje ile çok sayıda silah ele geçirildi.

Polis ekipleri, Erdek ilçesinde M.K'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, şüphelinin adresine düzenlediği operasyonda 148 adet sikke ve obje ile çok sayıda silah ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel
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