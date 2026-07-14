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Balıkesir'de sağanak ve fırtına; sokakları su bastı, ağaçlar devrildi

Balıkesir'de sağanak ve fırtına; sokakları su bastı, ağaçlar devrildi
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde yarım saat süren gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, ağaçlar devrildi. Yüksek gerilim hattına düşen yıldırım yangına neden oldu, can kaybı yaşanmadı.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde yaklaşık yarım saat süren gök gürültülü sağanak ile kısa süreli fırtına nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, ağaçlar devrildi. Yüksek gerilim hattına düşen yıldırımın çıkardığı yangın söndürülürken, yaşanılan olumsuzluklar kameraya yansıdı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde saat 20.30 sıralarında etkisini gösteren gök gürültülü sağanak ve kısa süreli fırtına, yaklaşık yarım saat sürdü. Yağış nedeniyle ilçe genelinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Merkez ve kırsal mahallelerde çok sayıda ağaç devrilirken, bazı ağaçlar ise park halindeki araçların üzerine düştü. Atatürk Mahallesi Sığır Yolu Sokak'ta ise yüksek gerilim hattına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın, yağışın etkisi ve ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yaşanan olumsuzluklar, kameraya yansıdı. Ekiplerin ilçe genelindeki çalışmaları sürerken, olaylarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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