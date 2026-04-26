Erdek'te köfteci dükkanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir işletmede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı.

Kırsal Tatlısu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir köfteci dükkanında, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşletmeden dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erdek Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan içeride bulunan mutfak tüplerini dışarı çıkararak muhtemel bir patlamanın önüne geçti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın fazla büyümeden söndürüldü.

Yangın nedeniyle işletmede maddi hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı olayda, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.