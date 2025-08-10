Erdek'te Hurdalıkta Yangın Çıktı

Erdek'te Hurdalıkta Yangın Çıktı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir hurdalıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atatürk Mahallesi Ayışığı Sokak'taki hurdalıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel
