Erdek'te çocuklar ve gençler sabah namazında buluştu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen "Sabah Namazı Buluşması" programında çocuklar ve gençler sabah namazında bir araya geldi.

İl Müftülüğünce düzenlenen program, Piri Reis Cami'nde yoğun katılımla gerçekleşti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, ilahi, sohbet ve dua ile devam etti.

İl Müftü Yardımcısı Muhammed Key, yaptığı konuşmada, etkinliğe katılan çocuklara ve ailelerine teşekkür ederek, sabah namazı buluşmalarının süreceğini belirtti.

Sabahın erken saatlerinde camiyi dolduran çocuklar, program sonunda yapılan çekilişle hediyeler kazandı.

Etkinlik sonunda katılımcılara çorba ikram edildi.

Programa, Balıkesir İl Müftü Vekili Hasan Rahmi Düzenli, Erdek İlçe Müftüsü Doğan Eygün, Bandırma İlçe Müftüsü Abdülhamid Pehlivan, Gönen İlçe Müftüsü Ahmet Duran, din görevlileri, gönüllüler, çok sayıda çocuk ve genç katıldı.