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Erdek'te Geleneksel Kırma Zeytin Uygulaması Devam Ediyor

Erdek'te Geleneksel Kırma Zeytin Uygulaması Devam Ediyor
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan Mehmet Selam, dedelerinden kalan kırma zeytin işini yıllardır sürdürüyor. Girit göçmeni olan Selam, zeytinleri makine kullanmadan, geleneksel yöntemlerle kırarak hem yerel halka hem de turistlere satış yapıyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde toplanan yeşil zeytinler, kırma işlemine tabi tutuluyor.

İlçede yaşayan 63 yaşındaki Mehmet Selam da deden kalma kırma zeytin işini yıllardır devam ettiriyor.

Kendisine ait işletmede zeytin kırma işini gerçekleştiren Selam, AA muhabirine, Girit göçmeni olduğunu ve dedelerinden gördüğü kırma zeytin işini yıllardır sürdürdüğünü anlattı.

Selam, kendisinin aynı zamanda zeytin üreticisi olduğunu belirterek, "Erdek halkına ve buraya turist olarak gelenlere satış yapıyorum. Makine kullanmadan amatör tezgahımızın üzerinde tokmak yardımıyla zeytinlerimizi kırıyoruz. Girit'ten göç eden atalarımızın oralarda yaptığı işi burada devam ettiriyorum." dedi.

Zeytini kırarken çok ezilmemesine dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Selam, zeytinyağı üretiminin püf noktalarına ilişkin de bilgi verdi.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel

Kültür Sanat Gastronomi turist Zeytin Güncel Tarım Yaşam Erdek

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