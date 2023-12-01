Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde yüzen bir kadına sürat teknesiyle çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 4 yıl hapisle cezalandırıldı. Sanığın savunması ve mağdurun yakını tarafından cezanın yetersiz olduğu belirtilerek üst mahkemeye başvurulacağı açıklandı.

Erdek'te denizde yüzen kadına çarparak ölümüne neden olan sanığa 4 yıl hapis cezası

Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde yüzen bir kadına sürat teknesiyle çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 4 yıl hapisle cezalandırıldı.

Erdek Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Ender Küçük, yaşamını yitiren Elvan Fırat Taşdöğen'in eşi Aydın Taşdöğen ile taraf avukatları katıldı.

Karar öncesi son savunmasını yapan Küçük, "Kırmızı ışıkta ceza yemişliğim yok. Olay günü de kontrollerimi yaptıktan sonra açıldım. Süratim yoktu. Rahmetli suyun üstünde olsaydı kesinlikle görürdüm, kazaya sebep olmazdım. Allah kimsenin başına böyle bir olay vermesin. Kadere inanan bir insanım." diye konuştu.

Aydın Taşdöğen, Küçük'ün yalan söylediğini öne sürerek cezalandırılmasını istedi.

Mahkemenin hakimi, sanığın "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 4 yıl hapisle cezalandırılmasına, amatör denizcilik belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına karar verdi.

Aydın Taşdöğen, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, sanığa verilen cezanın yetersiz olduğunu ileri sürerek, bir üst mahkemeye başvuracaklarını söyledi.

Olay

Ender Küçük'ün kullandığı sürat teknesi, 7 Ağustos 2021'de Erdek ilçesi Sahil Mahallesi'ndeki Çuğra mevkisinde denize giren Elvan Fırat Taşdöğen'e (46) çarpmıştı.

Ailesiyle tatil için Ankara'dan gelen evli ve bir çocuk annesi Taşdöğen ağır yaralanmış, kaldırıldığı Erdek Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası tutuklanan ve 6 yıla kadar hapis cezası talep edilen Küçük, yargılama sürecinde tahliye edilmişti.