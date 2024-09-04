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Erdek'te çıkan yangın itfaiye ve vatandaşlar tarafından söndürüldü

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Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, ağaçlık ve makilik alanlarda etkili oldu ve geniş bir alana yayıldı. İlk belirlemelere göre, yangın yaklaşık 400 dönümlük araziye zarar verdi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahaleleriyle söndürüldü.

Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası, Balıklı ve Poyrazlı Mahalleri arasındaki kırsal bölgede çıkan yangın ağaçların ve makilik alanın olduğu bölgede etkili oldu.

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı.

Daha sonra olay yerine itfaiye ekipleriyle birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterleri de yangına müdahalede bulundu.

Erdek'ten adaya sahil güvenlik ile birlikte 20 kişilik personel de gönderildi.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ve Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmalarına başlandı.

İlk belirlemelere göre yangın yaklaşık 400 dönümlük araziye zarar verdi.

Kaynak: AA / Güncel
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