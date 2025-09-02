Erdek'te Beyaz Eşya Yüklü Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kontrolden çıkan beyaz eşya yüklü bir kamyonet devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve tedavi altına alındı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Bandırma'dan Erdek yönüne seyir halinde olan 34 MZE 869 plakalı kamyonetin, Tek Zeytin Mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkmasıyla meydana geldi. Beyaz eşya yüklü kamyonet refüje çarptıktan sonra yan yattı. Kazada sürücü yaralanırken, araçta maddi hasar oluştu, yükteki beyaz eşyalar ise yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı, ambulansla Erdek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
