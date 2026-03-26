Erdek'te ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Erdek'te ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi
Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Halitpaşa Mahallesi Hamit Nural Caddesi'ndeki bir apartmanın 4 numaralı dairesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilendiği belirlenen bir kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Soydaş'ın estetiksiz halini görenler tanıyamıyor

Estetiksiz halini görenler tanıyamıyor
Düğün sonrası evlerinde baş başa kalmak isteyen gelin ve damada soğuk duş

Düğün sonrası evlerinde baş başa kalmak isteyen gelin ve damada soğuk duş
Bu nasıl sorumsuzluk? BİM'in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın

Bu nasıl sorumsuzluk? BİM'in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın
Vatandaşa sattıkları ürüne bakın: Paylaşıp bakanlığı etiketledi

Birileri bunun hesabını sorsun

Fatma Soydaş'ın estetiksiz halini görenler tanıyamıyor

Estetiksiz halini görenler tanıyamıyor
Uganda: İsrail yenilgiye uğrarsa, savaşa katılıp yanlarında oluruz

Bir ülke daha tarafını seçti: Yenilgiye uğrarlarsa savaşa gireriz
İşte Mourinho'nun gelecek sezon yöneteceği takım

İşte gelecek sezon yöneteceği takım