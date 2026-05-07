Erdek'te küçükler atletizm festivali düzenlendi
Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen 5. Küçükler Atletizm Festivali'nde yaklaşık 280 sporcu yarıştı. Etkinlikte, ilk dörde giren sporculara madalya verildi.
Erdek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Erdek Atletik NYZ Spor Kulübü işbirliğiyle 18 Eylül Stadı'nda gerçekleşen etkinlikte yaklaşık 280 sporcu yarıştı.
Yarış sonunda tüm sporculara madalya takıldı.
Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte kendi branşlarında ilk dörde giren sporculara da kürsüde madalya töreni gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı