Üye Girişi
Haberler

Erdek'e Mavi Bayraklar Kazandırılmak İçin Toplantı Yapıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, turizm tesislerine yeni mavi bayraklar kazandırılması ve bayrak sayısının artırılması amacıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda, mavi bayrak alabilmek için gereken kriterler anlatıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, turizm tesislerine yeni mavi bayraklar kazandırılması ve bayrak sayısının artırılması amacıyla toplantı yapıldı.

TÜRÇEV Kuzey Ege ve Marmara Bölgesi Koordinatörü Doğan Karataş'ın da sunum yaptığı toplantıda, plajların ve işletmelerin mavi bayrak alabilmek için yerine getirmesi gereken kriterler anlatıldı.

Karataş, açılış konuşmasında, "Erdek, ilk turizm faaliyetlerinin başladığı yer olarak bilinir ama zamanla bu yatırım faaliyetleri Antalya'ya kaydı. Yabancı turist ülkemize gelirken bir güvence arıyor. Bu güvencelerden biri de mavi bayrak. Biz Erdek'e mavi bayrak aracılığıyla nasıl bir destek sağlarız, onun için buradayız." dedi.

Erdek Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Öznur Ak Alakuş da Erdek Belediyesi olarak ilk kez 2014 yılında plajlarda 3 mavi bayrak dalgalandırdıklarını hatırlatarak, "Ancak pandemi ve müsilaj nedeniyle verilen 2 senelik aradan sonra bu çalışmalara tekrar katıldık." diye konuştu.

Toplantıya, Erdek Belediye Başkan Yardımcısı Hulusi Ay ile bölgedeki turizm işletmecileri katıldı.

Yapılan toplantıyla Erdek'e mavi bayrakları yeniden kazandırmak ve bayrak sayısını arttırmak hedefleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Marmara Bölgesi Balıkesir Kuzey Ege Karataş Çevre Belediye Turizm Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2024 ÜÇ AYLAR: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi! Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne girişler ne kadar, kaç TL olacak? Eminönü'ne girişler paralı mı oluyor? Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir? Dün gece deprem oldu mu? 14 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (14 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! 14 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Şırnak'ta Kuran-ı Kerim yırtan kim, adı ne?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title