Erdek açıklarında motor arızası yaşayan yük gemisindeki mürettebat kurtarıldı
Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yük gemisindeki 7 mürettebat, helikopterle Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Gemiden 'acil durum' sinyali verilmesi sonrası Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Arıza yapan geminin römorkör yardımıyla kıyıya çekileceği öğrenildi.
BALIKESİR'in Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yük gemisindeki 7 mürettebat, helikopterle Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Olay, sabah saatlerinde Erdek ilçesi açıklarında meydana geldi. 7 mürettebatı bulunan 40 metre uzunluğundaki 'MV Sicilia' isimli yük gemisi, motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladı. Gemiden 'acil durum' sinyali verilmesi sonrası Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Dalgalarla sürüklenen geminin mürettebatı, helikopter ile kurtarıldı. Arıza yapan geminin römorkör yardımıyla kıyıya çekileceği öğrenildi.