Erciyes Üniversitesinde "Gelengi Bayramı" düzenlendi - Haberler

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Erciyes Üniversitesinde "Gelengi Bayramı" düzenlendi

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Erciyes Üniversitesinde 'Gelengi Bayramı' düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen "Gelengi Bayramı" gerçekleştirildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen "Gelengi Bayramı" gerçekleştirildi.

Üniversite yerleşkesinde sıkça görülen gelengilere atfen, fakülte önünde düzenlenen etkinlikte, bando takımı gösteri yaptı ve öğrencilerin esprili bir dille kaleme aldığı "gelengi fermanı" okundu.

Resim sergisi ve çeşitli stantların açıldığı etkinlikte, öğrenciler de konser verdi.

Programda, öğrenciler üniversitedeki anılarını anlattı, skeç sergilendi ve bilgi yarışması yapıldı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

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