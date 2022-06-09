Erciyes Üniversitesinde "Gelengi Bayramı" düzenlendi Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen "Gelengi Bayramı" gerçekleştirildi. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen "Gelengi Bayramı" gerçekleştirildi. Üniversite yerleşkesinde sıkça görülen gelengilere atfen, fakülte önünde düzenlenen etkinlikte, bando takımı gösteri yaptı ve öğrencilerin esprili bir dille kaleme aldığı "gelengi fermanı" okundu. Resim sergisi ve çeşitli stantların açıldığı etkinlikte, öğrenciler de konser verdi. Programda, öğrenciler üniversitedeki anılarını anlattı, skeç sergilendi ve bilgi yarışması yapıldı. AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel Erciyes Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Erciyes Üniversitesinde 'Gelengi Bayramı' düzenlendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.