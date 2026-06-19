Haberler

ERÜ Doku Tipleme ve Organ Nakil Laboratuvarı uluslararası akreditasyonunu yükseltti

ERÜ Doku Tipleme ve Organ Nakil Laboratuvarı uluslararası akreditasyonunu yükseltti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Doku Tipleme ve Organ Nakil Laboratuvarı, EFI tarafından yüksek çözünürlük HLA doku tipleme alanında akredite edilerek İstanbul Üniversitesi'nden sonra bu unvanı alan ikinci kamu laboratuvarı oldu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Doku Tipleme ve Organ Nakil Laboratuvarı, uluslararası akreditasyonunu yükseltti.

ERÜ Tıp Fakültesi Tıbbi İmmünoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Doku Tipleme Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Mustafa Yavuz Köker, yaptığı yazılı açıklamada, laboratuvarlarında erişkin ve pediatrik kemik iliği nakli merkezlerinin yanı sıra, Kayseri civarındaki illere de organ nakli programında hizmet verdiklerini bildirdi.

Laboratuvarın Türkiye'de transplantasyon immünolojisi alanında önemli bir merkez haline geldiğini belirten Köker, "Yüksek çözünürlük HLA doku tipleme alanında ülkemizdeki 3. akredite laboratuvar olarak European Federation For Immunogenetics (EFI) tarafından akredite edildi. Böylece İstanbul Üniversitesi'nden sonra EFI akreditasyonu alan ikinci kamu laboratuvarı olma başarısını gösterdi. Laboratuvarımız yalnızca tanı ve hizmet alanında değil, bilimsel araştırmalar alanında da önemli başarılara imza atmıştır. Laboratuvarımız tarafından tanımlanan yeni bir HLA alleli (A23: 115) bilimsel literatüre kazandırılmış ve ülkemizden tanımlanan iki yeni HLA allelinden biri olarak kayıtlara geçmiştir." ifadelerini kullandı.

Köker, laboratuvarın alanındaki en ileri teknolojileri kullanarak çalışmalarını sürdürdüğünü, bu kapsamda HLA Yeni Nesil Dizileme (NGS) yöntemleriyle yüksek çözünürlüklü doku tipleme hizmetleri sunan Erciyes Doku Tipleme Laboratuvarının haziran ayı itibarıyla HLA Yeni Nesil Dizileme (NGS) yüksek çözünürlük kategorisinde uluslararası akredite yeterlilik belgesini aldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı

Gözler ABD ve İran'a çevrilmişken İsrail'den sürpriz ateşkes

Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak

Türkiye'nin en uzunu ve en hızlısı! Erdoğan açtı, 43 gün ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saha görevlisinden ünlü modele unutamayacağı hareket

Şu şekil maça giden ünlü modele büyük şok
3 yıldır böylesi görülmedi! Konut satışlarında sert düşüş

3 yıldır böylesi görülmedi! Satışlarda sert düşüş
'Eski eşimle ilişki yaşıyor' deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı

"Eski eşimle ilişki yaşıyor" deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı
Trump 'bana yalvardı' demişti! Meloni ateş püskürdü

Trump "bana yalvardı" demişti! Meloni ateş püskürdü
Erdoğan'dan Türkiye-Paraguay maçı öncesi uyarı: Gençleri rahatsız etmeyin

Milli maça saatler kala açık açık uyardı: Sakın

İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar

İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte ifşa edilen o markalar
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı

Ayağı kırıldıktan sonra ağzına sokmuşlardı! Ne olduğu ortaya çıktı