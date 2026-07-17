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Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi

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Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 39. dönem mezuniyet törenini düzenledi. Törende 450 öğrenciye belgeleri verildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 39. dönem mezunlarını verdi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Galip Güner, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Törenin açılışında konuşan Altun, üniversitelerin ürettikleri bilgilerle öncülük yaparak hem şehrin hem de ülkenin gelişimine katkıda bulunmaları gerektiğini belirtti.

Dekan Güner ise edebiyat fakültelerinin bir toplumun hafızası, dili, kültürü ve ruholduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Dilek Serin, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Fakülteden 450 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
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