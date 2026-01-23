Haberler

ERÜ Rektörü Altun, diş hekimliği fakültesi ek hizmet binasını inceledi

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Diş Hekimliği Fakültesi'nin yeni ek hizmet binasında incelemelerde bulunarak hizmet kalitesinin artırılacağına dair bilgi verdi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Diş Hekimliği Fakültesine yeni yapılan ek hizmet binasında incelemede bulundu.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Altun, bir süre sonra hizmet vermeye başlayacak ERÜ Diş Hekimliği Fakültesine yeni yapılan ek binayı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı

41 bin metrekare kapalı alanı ve 399 diş ünit sayısı ile hizmet kalitesini, hizmet süreçlerini daha da üst seviyeye çekmeye gayret ettiklerini belirten Altun, diş hastanesinin vereceği hizmetlerle bölgeye hitap edeceğini belirtti.

Hastanenin kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Altun, hastanenin vatana millete hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
