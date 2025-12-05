Haberler

ERÜ Araştırma Üniversiteleri Yıllık Değerlendirmesi'nde puanını artırdı

Güncelleme:
Erciyes Üniversitesi (ERÜ), 2024 Araştırma Üniversiteleri Yıllık Değerlendirmesi'nde toplam puanını 58,72'ye çıkararak önemli bir başarı elde etti. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkür ederek, araştırma odaklı büyümeye devam edeceklerini açıkladı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, değerlendirme toplantısı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın başkanlığında Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda Araştırma Üniversitelerinin 2024 yılı performans sonuçları açıklandı. 2024 değerlendirmelerinde ERÜ toplam puanını 53'ten 58,72'ye yükselterek önemli bir gelişme kaydetti.

Özellikle kapasite, kalite ve işbirliği bileşenlerinde dikkat çekici artışlar gösteren ERÜ Kapasite Puanını 22'den 24,03'e, kalite puanını 21'den 23,15'e, işbirliği puanını ise 10'dan 11,54'e yükseltti.

ERÜ, 23 araştırma üniversitesi arasında 14. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 11. sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ'nün her yıl daha yüksek performans göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu başarıda pay sahibi olan tüm akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkür etti.

Altun, araştırma odaklı büyümeyi sürdüreceklerini ve ERÜ'nün ulusal ve uluslararası arenadaki konumunu daha da güçlendirmek için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
