Erciyes'te tipi nedeniyle otobüste mahsur kalan 44 kişi kurtarıldı
Kayseri- Erciyes yolunda meydana gelen yoğun tipi nedeniyle bir tur otobüsünde mahsur kalan 44 kişi, polis ekipleri tarafından kurtarıldı ve şehir merkezine ulaştırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yoğun tipi nedeniyle Kayseri- Erciyes yolu üzerinde tur otobüsünün hareket kabiliyetini yitirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda, tur otobüsünde mahsur kalan 44 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar, araçlarla şehir merkezine götürüldü.
