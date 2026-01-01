Haberler

Erciyes'te tipi nedeniyle otobüste mahsur kalan 44 kişi kurtarıldı

Kayseri- Erciyes yolunda meydana gelen yoğun tipi nedeniyle bir tur otobüsünde mahsur kalan 44 kişi, polis ekipleri tarafından kurtarıldı ve şehir merkezine ulaştırıldı.

Erciyes kara yolunda yoğun tipi nedeniyle tur otobüsünde mahsur kalan 44 kişi, polis tarafından kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yoğun tipi nedeniyle Kayseri- Erciyes yolu üzerinde tur otobüsünün hareket kabiliyetini yitirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda, tur otobüsünde mahsur kalan 44 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar, araçlarla şehir merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
