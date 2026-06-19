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Erciyes'te haziran ayında kayak keyfi

Erciyes'te haziran ayında kayak keyfi
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde 4 arkadaş, sezonun kapanmasının ardından haziran ayında yaklaşık 3 kilometrelik pistte kayak yaptı.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde 4 arkadaş, haziran ayında kayak yaptı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde 14 Mayıs'ta kayak sezonu kapandı. Sezonun kapanmasının ardından kayak eğitmenliği yapan Mert Değirmenci ile arkadaşları Osman Demir, Mete Canlı ve Mustafa Çakıcı, Erciyes'e çıktı. Erciyes Dağı'nın Çobanini mevkisi sol sırt bölgesinde bulunan kar örtüsüne ulaşan arkadaş grubu, yaklaşık 3 kilometrelik pistte kayak yapma fırsatı buldu. Haziran ayının gelmesine rağmen Erciyes'te kayak ve snowboard yapan grup üyelerinden Mert Değirmenci, "Mükemmel bir kar var. Hava mükemmel. Haziran'ın ortasında hatta sona yaklaşırken bile kayak yapılabiliyor. Şu an burada kar kalitesi güzel" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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