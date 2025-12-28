Haberler

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes, kayak sezonunun açılmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. 112 kilometrelik pist uzunluğu ve 41 farklı kayak pisti ile ziyaretçilerine keyifli bir deneyim sunuyor.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes, hafta sonu yerli ve yabancı olmak üzere birçok turisti ağırlıyor.

Kayak sezonun açılmasının ardından bir haftayı geride bırakan Erciyes Kayak Merkezi, bu hafta sonu yerli ve yabancı olmak üzere birçok turisti ağırladı. Erciyes Kayak Merkezi, toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile turistler tarafından yoğun ilgi gördü. Kayak yapmaya gelen Aysu Erdönmez, "İstanbul'dan geliyorum. 4 günlüğüne geldim. Erciyes'i çok güzel buldum. İlk defa geliyorum. Normalde Erzurum'a, Bursa'ya, Kartalkaya'ya gidiyoruz. Fakat orada daha pistler açılmamıştı. O yüzden burayı tercih ettik. Bu zamanda ancak burası açıktı. Çok beğendim. Kar çok güzel, kayılabiliyor. Ortam çok güzel. Fiyat konusunda da çok uygun. Seneye de gelmek istiyorum. Herkesi Erciyes'e bekleriz" dedi.

'HERKES BİR KERE DE OLSA GELMELİ'

İstanbul'dan tur ile arkadaşlarıyla birlikte gelen Dilek Değirmenci, "Yerel halka çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiğimizden beri bize çok yardımcı oldular. Kaymayı yerel halktan birisi bize öğretti. Onun sayesinde bu kadar iyi kayabildik. Düşe kalka yapıyoruz. Alıştıktan sonra eğlenceli geliyor. Herkes bir kere de olsa denemeli" diye konuştu.

