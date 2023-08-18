TAKEP çerçevesinde yapılan proje ile Erciyes'in eteğinde iceberg marulun dikimine başlandı. Genç çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle üretimi genişletti.

TAKEP çerçevesinde " Erciyes'in Eteğinde Bügem'le Yeni Bir Nefes Marul Yetiştiriciliği" projesi ile dağıtımı yapılan iceberg marulun (göbek marul) dikimine başlandı.

Yeşilhisar ilçesine bağlı Gülbayır Mahallesi'nde üniversite mezunu çiftçi Ayşenur Yabaneri ve kardeşi Yusuf, geçen yıl kendi imkanları ile 4 dekar alanda marul üretim yaparken, bu yıl Bakanlığın desteğiyle üretimi 30 dekara çıkardıklarını belirtti ve her zaman üreticinin yanında oldukları için Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Müdürü'ne teşekkür etti.

Yapılan fide dikimine İl Müdürü Mustafa Şahin, İl Müdür Yardımcısı Ayhan Temiz ve teknik ekip katıldı. İl Müdürü Mustafa Şahin yaptığı açıklamasında, Kayseri'de lokal olarak üretimi yapılan marulunun bu yıl Bakanlığın da desteğiyle daha geniş alanlara dikiminin yapıldığını ve 2. ürünün bölge ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti. Genç çiftçilere teşekkür eden Şahin, teşkilat olarak daima üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyleyerek bereketli bir sezon olmasını temenni etti.

Genç çiftçi Ayşenur Yabaneri de desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - KAYSERİ