Üye Girişi
Haberler

Erciyes Dağı'nda İzinsiz Tırmanış Yapan Dağcı Kurtarıldı

Erciyes Dağı'nda İzinsiz Tırmanış Yapan Dağcı Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de izinsiz olarak Erciyes Dağı'na tırmanış yapan 26 yaşındaki dağcı, 3 bin 850 metrede mahsur kaldı. Ekiplerin 2,5 saatlik çalışması ile kurtarılan dağcıya, izinsiz tırmanış yaptığı için ceza uygulanacak.

KAYSERİ'de Erciyes Dağı'na izinsiz tırmanış yapıp, yaklaşık 3 bin 850 metre yükseklikte mahsur kalan Mustafa İsmet M. (26), ekiplerin 2,5 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

Kayseri'de amatör dağcı Mustafa İsmet M., saat 08.00 sıralarında zirve tırmanışı yapmak için izin almadan Erciyes Dağı'na çıktı. Dağın 3 bin 850 metre yüksekliğindeki Hörgüç Kaya mevkine ulaşan amatör dağcı, rahatsızlandığı fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD, JAK ve UMKE ekipleri, dağcının kurtarılması için çalışma başlattı. Mustafa İsmet M., ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik çalışması sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Mustafa İsmet M.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kendisine izinsiz tırmanış yaptığından dolayı para cezası uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Anne kürsüyü yumrukladı, baba salonu terk etti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

Duruşmada sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

 Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum?

Nevzat Bahtiyar'ın bomba iddiası amcaya soruldu: Yengenle aranda ilişki var mı?
Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?

Mahkeme başkanından Narin'in ağabeyine olay soru
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir yangın söndü mü? İUP maaşları ne kadar 2024? Galatasaray Tottenham ilk 11'i! Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Galatasaray Tottenham hangi kanalda? Galatasaray Tottenham maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 7 Kasım Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 7 Kasım Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 7 Kasım Perşembe bugün kim potaya gitti? TRT 1 canlı maç izle! GALATASARAY TOTTENHAM MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki 8 Kasım Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? 8 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? ASKİ Ankara su kesintisi! 7-8 Kasım Altındağ, Polatlı, Kazan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.