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Erciyes AŞ personeline uygulamalı yangın eğitimi verildi

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Kayseri'de Erciyes AŞ personeline, acil durumlara hazırlık seviyesini artırmak amacıyla teorik ve uygulamalı yangın eğitimi düzenlendi.

Kayseri'de Erciyes AŞ personeline, acil durumlara hazırlık seviyesini artırmak amacıyla yangın eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eğitimde yangın türleri, çıkış nedenleri, doğru müdahale yöntemleri ve acil durumlarda alınması gereken önlemler anlatıldı.

Teorik eğitim bölümünde, geçmişte yaşanan önemli yangın olayları üzerinden değerlendirmeler yapılarak olası riskler ve alınabilecek tedbirler konusunda personelin farkındalığı artırıldı.

Programın uygulamalı bölümünde ise yangın söndürme ekipmanlarının etkin kullanımı, farklı yangın türlerine yönelik müdahale teknikleri ve güvenli tahliye süreçleri gösterildi.

Katılımcılar, kontrollü ortamda gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde yangın söndürme yöntemlerini deneyimleme imkanı buldu.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
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