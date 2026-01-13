Haberler

Erciş'teki devlet hastanesinde "izsiz ameliyat" yapıldı

Van'ın Erciş ilçesinde kesi izi bırakmayan izsiz cerrahi (vNOTES) yöntemiyle ameliyat yapıldı.

Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, hastaneye başvuran kadın hastaya ameliyat önerildi.

Bunun üzerine Op. Dr. Onur Arabacı, Op.Dr. Emine Elif Genç Arabacı ve ekibi tarafından ilçede ilk kez uygulanan vNOTES yöntemi ile hasta ameliyat edildi.

Belli merkezlerde uygulanan kesi izi bırakmayan izsiz cerrahi müdahale sayesinde hasta, ağrı hissetmeden kısa sürede sağlığına kavuştu.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
