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Erciş'te yeni eğitim öğretim yılı başladı

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Van'ın Erciş ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler ders başı yaptı.

Van'ın Erciş ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler ders başı yaptı.

Tenzile Ana İlkokulu Ortaokulu öğrencileri, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Okula gelen kaynaştırma öğrencilerinden biri, öğretmenleri ve arkadaşlarının desteğiyle sınıfına götürüldü.

Öğrenciler, öğretmenleri ve görevliler tarafından masalara bırakılan kitaplarını alarak derse başladı.

Okul Müdürü Kenan Yıldız, 1100 öğrenciyle eğitime başladıklarını söyledi.

Kitapları öğrencilere teslim ettiklerini belirten Yıldız, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öğrencilerden Hatice Sultan Karacan da okulunu ve arkadaşlarını özlediğini belirtti.

Zahide Sinoğlu da okula geldiğinde kitaplarının masanın üzerinde hazır olduğunu dile getirerek, "3 ay sonra arkadaşlarıma kavuştum. Arkadaşlarımı çok özlemiştim. Okulun açılmasını heyecanla bekliyordum." dedi.

Kaynak: AA
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