Erciş'te "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi

Van'ın Erciş ilçesinde Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, geri dönüşüm malzemeleriyle yapılan yenilikçi çalışmalarla dikkat çekti. Okulun müdür yardımcısı Mehmet Akif Çelebi, öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden çeşitli ürünler ürettiğini belirtti.

Ürünlerin beğenildiğini belirten Çelebi, şunları kaydetti:

"Okulumuzun metal, mobilya, bilgisayar teknolojiler, motorlu araçlar ve bilişim bölümlerindeki öğrenciler geri dönüşüm malzemelerini atölyelerinde makinelerde işleyip yeni ürünler elde ettiler. Yaklaşık 1 ton atıktan inci kefali yaptılar. Bunları TÜBİTAK sergimizde sergiliyoruz. Çok beğenildi. Bunun yanında süs eşyaları, uçak, gemi gibi ürünleri de hurda malzemelerden ürettiler."

Kaynak: AA / Necmettin Karaca
