Erciş'te Silahlı Saldırı: 7 Şüpheli Gözaltında

Erciş'te Silahlı Saldırı: 7 Şüpheli Gözaltında
VAN Erciş ilçesinde hafif ticari araçta otururken silahlı saldırıya uğrayan Musa ve kardeşi Mehmet Demir'in ölümüyle ilgili olarak 7 şüpheli gözaltına alındı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

VAN'ın Erciş ilçesinde hafif ticari araçta otururken silahlı saldırıda öldürülen Musa ve kardeşi Mehmet Demir'in ölümüne ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

Erciş ilçesinde, geçen cumartesi günü hafif ticari araçlarında otururken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Musa ile kardeşi Mehmet Demir, kaldırıldıkları Erciş Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, silahlı saldırının yaşandığı Vanyolu Mahallesi'ndeki cadde bulunan Mobese kameralarının görüntülerini inceledi. Yapılan inceleme sonrası olaya ilişkin 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
