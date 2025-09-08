Erciş'te Silahlı Saldırı: 7 Şüpheli Gözaltında

VAN'ın Erciş ilçesinde hafif ticari araçta otururken silahlı saldırıda öldürülen Musa ve kardeşi Mehmet Demir'in ölümüne ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

Erciş ilçesinde, geçen cumartesi günü hafif ticari araçlarında otururken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Musa ile kardeşi Mehmet Demir, kaldırıldıkları Erciş Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, silahlı saldırının yaşandığı Vanyolu Mahallesi'ndeki cadde bulunan Mobese kameralarının görüntülerini inceledi. Yapılan inceleme sonrası olaya ilişkin 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının adliyeye sevk edildi.