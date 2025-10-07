Haberler

Erciş'te Öğrencilerden Gazze'ye Destek Koreografisi

Erciş'te Öğrencilerden Gazze'ye Destek Koreografisi
Van'ın Erciş ilçesinde kağıtlara Filistin bayrağı çizerek okulun bahçesinde "Gazze" koreografisi oluşturan öğrenciler, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

İlçedeki Tenzile Ana İlk ve Ortaokulu'nda "Filistin ve Gazze" temalı farkındalık etkinliği düzenlendi.

Bu kapsamda sınıflarında Filistin bayrakları çizen öğrenciler, bunları okulun bahçesinde açtı.

Bazı öğrenciler de "Gazze" koreografisi oluşturdu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden öğrenciler, saldırılarda hayatını kaybeden çocuklar için saygı duruşunda bulundu.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
