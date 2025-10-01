Erciş'te Öğrenci Servisi ile Tır Çarpıştı: 14 Yaralı
Van'ın Erciş ilçesinde bir öğrenci servisi ile tırın çarpışması sonucunda 11'i öğrenci, toplamda 14 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Erciş-Van kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 49 AAZ 631 plakalı tır ile 65 AAG 876 plakalı öğrenci servisi çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 11'i öğrenci 14 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciş ve Muradiye ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.
Bir süre trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından araçların geçişine açıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel